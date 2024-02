Athersysew Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht durch die Betrachtung der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der letzten 7 Tage für die Athersys-Aktie beträgt aktuell 61, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage (44,6) zeigt auch hier, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs also ein "Neutral"-Rating für Athersys.

In Bezug auf die Dividende weist Athersys eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,52 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Da die Branche "Biotechnologie" eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent hat, wird die Aktie daher als eher unrentabel bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Athersys-Aktie veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Athersys-Aktie sowohl auf längerfristiger (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf kurzfristiger Basis (50-Tage-Durchschnitt) negative Abweichungen aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Bewertung für die Athersys-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen und sentimentalen Indikatoren.