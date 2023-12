Athersysew Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

In den letzten vier Wochen hat sich die Stimmung und Kommunikationsfrequenz rund um die Athersys-Aktie nicht wesentlich verändert. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Auch die Analysten sind positiv gestimmt und sehen die Athersys-Aktie insgesamt positiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 5,5 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 21900 Prozent entspricht. Der Relative Strength Index (RSI) für die Athersys-Aktie zeigt weder überkaufte noch unterverkaufte Signale und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings liegt die Dividendenrendite von Athersys derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2.5% liegt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

