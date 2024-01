Athersysew Aktie: Ist das wirklich wahr?

Die Athersys-Aktie steht aktuell im Fokus der Investoren. Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung in Bezug auf die Dividendenpolitik des Unternehmens.

Die technische Analyse der Athersys-Aktie zeigt eine Abweichung von -96,36 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die kurzfristige Analysebasis ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung aufgrund eines ähnlichen gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage.

Die Analysten haben die Aktie von Athersys in den letzten zwölf Monaten überwiegend positiv bewertet, mit 1 "Gut"-Einstufung und 0 "Neutral"- oder "Schlecht"-Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 5,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 27400 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Bewertungen erhält die Aktie insgesamt eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über Athersys. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt. Die Diskussionsintensität und Stimmungsänderungen lassen keine klaren Einschätzungen zu.