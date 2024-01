Athersys Aktie: Haben Sie darauf geachtet?

Die biotechnologische Aktiengesellschaft Athersys hat in Bezug auf ihre Dividendenpolitik keine guten Nachrichten zu verzeichnen. Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt das Unternehmen aktuell unter dem Branchendurchschnitt von 2,47 Prozent, was einer Differenz von -2,47 Prozent zur Athersys-Aktie entspricht. Aufgrund dieser Zahl erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Auch in Bezug auf den Relative-Stärke-Index (RSI) gibt es negative Bewertungen für Athersys. Der RSI7 liegt aktuell bei 72,32 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Damit erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis wird Athersys weder als überkauft noch überverkauft eingestuft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Athersys-Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Stimmung der Anleger in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen größtenteils neutral. An fünf Tagen zeigte das Stimmungsbarometer grün an, während negative Diskussionen nicht aufgezeichnet werden konnten. Die Anleger waren insgesamt sieben Tage lang neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Athersys diskutiert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung erhielt die Aktie von Athersys in den letzten zwölf Monaten insgesamt eine positive Bewertung von 1 Gut und 0 Neutral- und Schlecht-Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamtbewertung von "Gut". Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 5,5 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 27400 Prozent entspricht und somit mit einer weiteren "Gut"-Einstufung verbunden ist. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Athersys also eine positive Einschätzung.