Athens Medical C.S.A., ist immer für eine Überraschung gut!

Die technische Analyse von Athens Medical Center zeigt, dass die Aktie in einem neutralen Trend verläuft. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 1,69 EUR, was nur eine geringe Abweichung zum letzten Schlusskurs von 1,635 EUR darstellt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt 1,72 EUR, was ebenfalls eine ähnliche Abweichung von -4,94 Prozent zeigt. Aufgrund dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Aktie von Athens Medical Center daher eine "Neutral"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie von Athens Medical Center eine negative Differenz von -4,06 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" auf. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf seine Dividendenpolitik eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Aktivität rund um die Aktie von Athens Medical Center mittelmäßig ist und die Rate der Stimmungsänderung gering bleibt. Daraus ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung hinsichtlich des langfristigen Stimmungsbildes.

In fundamentaler Hinsicht weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Athens Medical Center einen Wert von 18 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,88 unterbewertet ist. Dadurch erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Aktie von Athens Medical Center sowohl technisch als auch fundamental betrachtet eine neutrale bis unterbewertete Position einnimmt.