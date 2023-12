Athens Medical C.S.A. Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Die Athens Medical Center weist derzeit eine Dividendenrendite von 2,05 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,14 %. Aufgrund dieser Differenz von 4,09 Prozentpunkten wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt 45,65 Punkte, was darauf hindeutet, dass Athens Medical Center momentan als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt einen Wert von 52,34, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Athens Medical Center-Aktie mit 1,7 EUR 1,19 Prozent über dem GD200 (1,68 EUR), was ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50 beträgt 1,66 EUR, was zu einem Abstand von +2,41 Prozent führt und somit ebenfalls zu einer Bewertung als "Neutral" führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde eine mittlere Aktivität in den Diskussionen über die Aktie gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, weshalb das langfristige Stimmungsbild als "Neutral" eingestuft wird.