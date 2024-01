Athens Medical C.S.A. Aktie: Wer hat das bitte nicht kommen sehen?

In den letzten vier Wochen wurden bei Athens Medical Center keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie neutral bewertet. Die Dividendenrendite liegt bei 2,05 Prozent, was 3,96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für Gesundheitsdienstleister liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung als Investment.

Der Relative Strength Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen beträgt 63,64, während der RSI25 für 25 Tage bei 45,39 liegt. Beide Werte führen zu einer neutralen Bewertung. In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Athens Medical Center-Aktie von 1,625 EUR eine -3,27 prozentige Entfernung vom GD200 (1,68 EUR) aufweist, was ebenfalls zu einem neutralen Signal führt. Der GD50 liegt bei 1,65 EUR, was einem Abstand von -1,52 Prozent entspricht und somit auch zu einem neutralen Signal führt, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.