Athens Medical C.S.A. Aktie: Was passiert jetzt?

Die technische Analyse der Athens Medical Center-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 1,68 EUR verläuft. Der Aktienkurs selbst liegt bei 1,67 EUR, was einem Abstand von -0,6 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ein Niveau von 1,66 EUR erreicht, was einer Differenz von +0,6 Prozent entspricht. Auf Basis dieser beiden Zeiträume wird die Aktie daher insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Auch der Relative Strength Index (RSI) wird zur Bewertung der Dynamik des Aktienkurses herangezogen. Der RSI für einen Zeitraum von 7 Tagen liegt bei 30,56, während der RSI für 25 Tage bei 51,33 liegt. Beide Werte führen zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden, sowohl in der Stimmungslage als auch in der Kommunikationsfrequenz. Daher wird die Aktie auch hier als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass Athens Medical Center in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern als neutral bewertet wurde. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher auch hier die Einstufung als "Neutral".

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einstufung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments in den sozialen Medien und der Anleger-Stimmung.