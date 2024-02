Athabasca Oil Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung und Diskussion über Athabasca Oil haben sich in den vergangenen Wochen laut einer Analyse deutlich verschlechtert. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für die Aktie. Die verringerte Aktivität in den sozialen Medien deutet auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hin, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Athabasca Oil derzeit bei 0 %, was 8,05 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch liegt. Dies führt zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 6 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 5 Bewertungen als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Dies führt zu einem insgesamt positiven "Gut"-Rating für die Athabasca Oil-Aktie. Kurzfristig ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung, da innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,92 CAD, was ein Aufwärtspotential von 13,29 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ist zu sehen, dass der Kurs von 4,34 CAD der Athabasca Oil aktuell +4,58 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie mit einer Distanz zum GD200 von +17,93 Prozent als "Gut" eingestuft.

Zusammenfassend erhält Athabasca Oil gemäß der Analyse eine insgesamt "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf Stimmung und Diskussion, eine weitere "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf die Dividende, aber eine positive "Gut"-Bewertung in der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse.

