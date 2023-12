Athabasca Oil Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Athabasca Oil in den sozialen Medien zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich ebenfalls im roten Bereich. Aus diesem Grund erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Athabasca Oil deutlich weniger diskutiert als normal, was auf eine abnehmende Aufmerksamkeit hinweist. Dies führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt Athabasca Oil insgesamt 6 Analystenbewertungen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist dabei "Gut", wobei 5 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Kurzfristig ergibt sich ein ähnliches Bild, da innerhalb eines Monats 3 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht-Einschätzungen vorliegen. Damit ist die Aktie zuletzt mit einem "Gut" zu bewerten. Die durchschnittliche Kursprognose von 4,88 CAD für das Wertpapier ergibt ein Aufwärtspotential von 15,25 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Somit erhält Athabasca Oil insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Bezogen auf das aktuelle Kursniveau beträgt die Dividendenrendite 0 Prozent und liegt damit 74,93 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Athabasca Oil-Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Athabasca Oil-Aktie hat einen Wert von 26, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Beim Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage Basis (45,45) ergibt sich jedoch eine abweichende Bewertung, die als "Neutral"-Rating eingestuft wird. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Athabasca Oil.