Athabasca Minerals Aktie: Das hat Gewicht!

Die Aktie von Athabasca Minerals wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 5,65 liegt sie 98 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich "Metalle und Bergbau", der bei 320,32 liegt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einstufung in der fundamentalen Analyse.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Athabasca Minerals bei -75 Prozent, was mehr als 65 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,27 Prozent verzeichnete, liegt die Rendite von Athabasca Minerals mit 64,73 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung im vergangenen Jahr wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Athabasca Minerals neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In der technischen Analyse ergibt sich für die Athabasca Minerals-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 0,11 CAD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 0,14 CAD, was einem Unterschied von +27,27 Prozent entspricht und daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht erhält. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt aktuell ebenfalls bei 0,14 CAD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt (+0 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Athabasca Minerals in der einfachen Charttechnik daher eine "Gut"-Bewertung zugesprochen.