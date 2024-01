Athabasca Minerals Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Der Aktienkurs von Athabasca Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -75 Prozent erzielt, was im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Aktien aus dem Materialien-Sektor um mehr als 64 Prozent niedriger liegt. Ebenso liegt die Rendite der "Metalle und Bergbau"-Branche bei -11,02 Prozent, wobei Athabasca Minerals um 63,98 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität zwar die übliche Aktivität aufweist, jedoch die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen verzeichnet. Aus diesem Grund wird Athabasca Minerals insgesamt als "Neutral"-Wert eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Athabasca Minerals-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,12 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um +16,67 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Athabasca Minerals aktuell 5, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" deutlich niedriger ist, da diese im Durchschnitt ein KGV von 324 aufweisen. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.