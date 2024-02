Athabasca Minerals Aktie: Es wird konkret!

Der Relative Strength Index (RSI) von Athabasca Minerals liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt ebenfalls einen Wert von 50, was auf eine neutrale Situation hinweist.

In Bezug auf Dividenden schüttet Athabasca Minerals derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Metalle und Bergbau. Dieser Unterschied von 3,58 Prozentpunkten (0 % gegenüber 3,58 %) führt zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht".

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist Athabasca Minerals ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 5,65 auf, was deutlich unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf fundamentalen Kriterien basierend eine Bewertung von "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Athabasca Minerals bei 0,12 CAD verläuft, was eine positive Bewertung ergibt. Der Aktienkurs selbst lag bei 0,14 CAD, was einen Abstand von +16,67 Prozent zur GD200-Linie darstellt. Der GD50, der den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage darstellt, liegt bei 0,14 CAD, was einer neutralen Situation entspricht. Insgesamt ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine Bewertung von "Gut".