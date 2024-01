Aterian Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Weitere Suchergebnisse zu "Aterian":

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten die Aterian-Aktie einmal als "Gut" bewertet, während sie keine neutralen oder schlechten Bewertungen abgegeben haben. Langfristig erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus eine "Gut"-Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates für Aterian. Die Analysten haben auch den aktuellen Kurs von 0,349 USD im Blick. Basierend darauf erwarten sie eine Kursentwicklung von 759,6 Prozent und setzen das mittlere Kursziel bei 3 USD. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Aterian mit 0,349 USD nun +9,06 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung. Im Vergleich dazu lautet die Einstufung basierend auf den vergangenen 200 Tagen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -28,78 Prozent liegt. Somit wird die Aktie insgesamt für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf. Für die Aterian-Aktie zeigt der RSI derzeit einen Wert von 66,67, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher eine "Neutral"-Einstufung erhält. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 48, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Gesamteinstufung von "Neutral".

Die Diskussionen im Internet können die Stimmung für Aktien verstärken oder verändern. Für Aterian wurde langfristig eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war in diesem Zeitraum positiv, was zu einer Gesamtbewertung der langfristigen Stimmung als "Gut" führt.