Aterian Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

In den letzten zwei Wochen wurde in sozialen Medien besonders negativ über Aterian diskutiert. An 13 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer negative Stimmungen, während keine positiven Diskussionen verzeichnet wurden. An einem Tag waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein, zwei Tagen dominierten überwiegend negative Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser Stimmungslage erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentiments.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet zeigt eine eher negative Tendenz in Bezug auf Aterian. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein insgesamt eher neutrales bis schlechtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und entspricht ebenfalls einem "Neutral"-Rating. Somit erhält die Aktie von Aterian bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes insgesamt eine "Schlecht"-Note.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Aterian liegt der RSI7 bei 50,67 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 48,78, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit erhält das Wertpapier insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Abschnitt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Aterian-Aktie sind 1 Einstufungen "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele liegen bei 3 USD, was auf ein erhebliches Steigerungspotenzial hindeutet. Somit erhält Aterian von den Analysten ein insgesamt "Gut"-Rating.