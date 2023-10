Aterian Aktie: War das schon alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Aterian":

Analysten haben eine langfristig positive Meinung zur Aterian-Aktie. Es gab keine aktuellen Updates dieser Meinung im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten liegt bei 3 USD, was eine mögliche Performance von 945,3 Prozent bedeuten würde. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen gab es vermehrt positive Kommentare über Aterian in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im grünen Bereich. Zudem wurde über Aterian häufiger diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist. Basierend darauf erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des Aktienkurses für einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell liegt der RSI bei 66, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage liegt der RSI bei 55, was ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung ergibt. Insgesamt wird der RSI daher als "Neutral" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Überwiegend positive Themen wurden diskutiert, während negative Themen in der Minderheit waren. Dies führte zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments.