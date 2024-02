Ateam Aktie: Das könnte das Aus bedeuten!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Ateam wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage bewertet, der momentan bei 80,95 Punkten liegt, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält sie ein "Schlecht"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 59,71, was darauf hindeutet, dass Ateam weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird das Wertpapier als "Neutral" eingestuft, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein insgesamt negatives Bild. Die Stimmung der Anleger hat sich im vergangenen Monat zunehmend eingetrübt, und das Unternehmen wurde auch weniger intensiv diskutiert. Dies führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Ateam-Aktie.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen führte zu dem Schluss, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene insgesamt als "Gut" eingestuft werden kann.

Die technische Analyse basierend auf trendfolgenden Indikatoren zeigt, dass sowohl der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt für die Ateam-Aktie zu einer "Schlecht"-Bewertung führen. Insgesamt wird Ateam daher auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Schlecht"-Rating versehen.