Ateam Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

In den letzten zwei Wochen wurde Ateam von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ist das Ergebnis der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Darüber hinaus wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Ein wichtiger Beitrag zur Einschätzung einer Aktie liefert auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet. Bei der Bewertung wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Ateam zeigte bei dieser Analyse interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was wiederum zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Ein weiteres Signal, das in der technischen Analyse betrachtet wird, ist der Relative Strength-Index (RSI). Der RSI der Ateam führt bei einem Niveau von 2,11 zur Einstufung als "Gut". Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 27,41 ein Indikator für eine "Gut"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Gut".

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ateam verläuft aktuell bei 632,08 JPY. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", insofern der Aktienkurs selbst bei 656 JPY aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +3,78 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) zeigt jedoch ein Niveau von 575,22 JPY, was einer aktuellen Differenz von +14,04 Prozent entspricht und damit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume von "Gut".