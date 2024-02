Ateam Aktie: Lieber beobachten als handeln

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ateam wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage und der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 41,38 Punkten, was bedeutet, dass die Ateam-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, um zu zeigen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Ateam beträgt der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage 640,98 JPY, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs deutlich darunter liegt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt zeigt hingegen eine geringere Abweichung zum letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ateam auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien zeigt eine Zunahme positiver Kommentare über Ateam, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über Ateam entspricht jedoch weitgehend dem Normalzustand, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Ateam wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ateam auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.