Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Das ist schon in aller Munde!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Atea-Aktie beträgt aktuell 47, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 42,22 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung für Atea in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Daher erhält Atea eine "Schlecht"-Bewertung und wird insgesamt auf dieser Stufe als "Schlecht" eingestuft.

Von den insgesamt 3 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten für die Atea-Aktie sind 0 "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht". Damit ergibt sich im Durchschnitt eine "Neutral"-Bewertung. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf den abgegebenen Kurszielen könnte die Aktie um 89,87 Prozent steigen, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

In der technischen Analyse ist die Atea-Aktie derzeit 3,95 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage und wird daher kurzfristig als "Neutral" eingestuft. Auf Basis der letzten 200 Tage hingegen ist die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum gleitenden Durchschnitt bei -6,51 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.