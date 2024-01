Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Was passiert jetzt?

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Atea in den sozialen Medien. Es wurden weder übermäßig positive noch negative Diskussionen beobachtet. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu Atea liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde unwesentlich mehr oder weniger über Atea diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Atea. Die Redaktion bewertet die Aktie daher als "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Atea insgesamt als "Neutral", da es 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutral-Einstufungen und 1 Schlecht-Einstufung gibt. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Atea vor. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Atea liegt bei 6 USD, was einer potenziellen Kursentwicklung von 96,72 Prozent entspricht, da der Kurs zuletzt bei 3,05 USD notierte. Die Analystenuntersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Gut".

In technischer Hinsicht ist die Atea mit einem Kurs von 3,05 USD inzwischen +0,66 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Auf Basis der letzten 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,03 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingeschätzt.