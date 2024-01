Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die technische Analyse der Atea-Aktie zeigt, dass sich der Wertpapierkurs sowohl im langfristigen als auch im kurzfristigen Aufwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 3,38 USD, während der 50-Tage-Durchschnitt bei 3,08 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 3,56 USD liegt deutlich über beiden Durchschnittswerten, was zu einer positiven Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 24, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 36,82, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Atea.

Institutionelle Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen abgegeben und Atea mit 0 "Gut"-Bewertungen, 2 "Neutral"-Bewertungen und 1 "Schlecht"-Bewertung versehen, was zu einer langfristigen "Neutral"-Bewertung führt. Die Analysten erwarten jedoch eine Kursentwicklung von 68,54 Prozent, was zu einer positiven Einschätzung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer positiven Bewertung des Anleger-Sentiments führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für die Atea-Aktie.