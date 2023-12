Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Atea ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für die Atea-Aktie beträgt 51,61, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Der RSI25-Wert beträgt 57,64, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Gesamtranking von "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Atea eingestellt waren. Die Themen waren durchweg positiv und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält Atea daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen, abhängig von der Diskussionsintensität und der Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung ergeben sich neue Einschätzungen für Aktien. Bei Atea wurde langfristig eine mittlere Aktivität gemessen, was zu einer Bewertung "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt indes kaum Änderungen, was zu einem Gesamtergebnis von "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Atea-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 2 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem "Neutral"-Rating führt. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Atea vor. Das durchschnittliche Kursziel von 6 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 101,34 Prozent, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Atea somit ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Atea Pharmaceuticals Inc-Analyse vom 17.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Atea Pharmaceuticals Inc jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Atea Pharmaceuticals Inc-Analyse.

Atea Pharmaceuticals Inc: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...