Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Lieber erstmal halten!

Die technische Analyse der Atea-Aktie zeigt interessante Ergebnisse. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) beträgt 3,39 USD, während der aktuelle Kurs bei 3,15 USD liegt, was eine Abweichung von -7,08 Prozent ergibt. Aufgrund dieser Abweichung erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 3,03 USD, was nahe dem aktuellen Kurs von 3,15 USD (+3,96 Prozent) ist. In diesem Fall führt dies zu einem "Neutral"-Rating. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht wesentlich verändert. Somit erhält die Atea-Aktie ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass der RSI7 aktuell bei 29,17 Punkten liegt, was auf eine Überverkauftheit der Atea-Aktie hinweist und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 25-Tage-RSI hingegen zeigt eine weniger starke Schwankung und ergibt ein "Neutral"-Rating.

Analysten bewerten die Atea-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 0 "Gut"-, 2 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten liegt bei 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 90,48 Prozent darstellt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Atea somit eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.