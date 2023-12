Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Atea als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Atea-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 51,61 und ein Wert für den RSI25 von 57,64, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten insgesamt 3 Bewertungen für die Atea-Aktie abgegeben, wobei 0 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft wurden. Somit ergibt sich ein "Neutral"-Rating. Für das kommende Jahr wird ein durchschnittliches Kursziel von 6 USD prognostiziert, was ein Aufwärtspotenzial von 101,34 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung für die Aktie.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Atea. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, und es gab keine negativen Diskussionen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung auf Basis der Stimmungsanalyse führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Atea-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 3,4 USD liegt, was einer Abweichung von -12,35 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt dieser bei 3,02 USD, was einer Abweichung von -1,32 Prozent entspricht und zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält Atea somit ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung, jedoch ein "Schlecht"-Rating und ein "Neutral"-Rating aus charttechnischer Sicht, was auf eine gemischte Analyse der Aktie hinweist.