Atea Pharmaceuticals Inc Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse der Atea-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 3,45 USD liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 4,02 USD, was einem Unterschied von +16,52 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Berechnung wird die Aktie daher positiv bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (3,47 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+15,85 Prozent), was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich, dass die Stimmung für Atea in den vergangenen Wochen kaum verändert hat. Somit wird die Aktie als neutral bewertet. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 1 Bewertung in den letzten zwölf Monaten ergibt insgesamt eine neutrale Bewertung für die Atea-Aktie. Es liegt kein aktuelles Analystenupdate vor. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 8 USD, was ein Aufwärtspotential von 99 Prozent bedeutet. Dadurch erhält die Aktie eine positive Empfehlung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Atea weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in diesem Abschnitt als neutral eingestuft.

Insgesamt ergibt sich für die Atea-Aktie daher eine neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und Buzz, der Analysteneinschätzung und des Relative-Stärke-Index.