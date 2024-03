Atea ASA Aktie: Es geht auch anders!

Weitere Suchergebnisse zu "Atea":

Die technische Analyse der Atea Asa ergibt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) bei 131,81 NOK liegt. Dies führt dazu, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 128,2 NOK lag und somit einen Abstand von -2,74 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der GD50 bei 130,65 NOK, was einer Differenz von -1,88 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Neutral"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Atea Asa-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 55 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 53,45. Beide Werte führen zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Weder das Stimmungsbild noch die Stärke der Diskussion weisen signifikante Unterschiede auf. Daher wird auch in diesem Bereich ein "Neutral"-Rating vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Atea Asa in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen standen in den Diskussionen der letzten Tage im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis positive Einschätzung für die Atea Asa-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des RSI und des Anleger-Sentiments.