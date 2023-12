Atco Aktie: Der nächste starke Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Atco":

Die Aktie von Atco -Canada wird von 6 Analysten bewertet, von denen 3 sie als "Gut", 3 als "Neutral" und keiner als "Schlecht" einstufen. Dies führt zu einem Durchschnittsrating von "Gut" für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten belaufen sich auf 45,5 CAD, was bedeutet, dass die Aktie um 21,4 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 37,48 CAD. Daher wird die Empfehlung für Atco -Canada als "Gut" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Meinungen und Stimmungen rund um die Aktie von Atco -Canada gemischt sind. In den letzten beiden Wochen überwiegen jedoch die negativen Meinungen, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Aktie von unserer Redaktion als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Aktie von Atco -Canada wurde jedoch häufiger und intensiver diskutiert als üblich, was zu einem insgesamt positiven Rating führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Versorgungsunternehmen" hat die Aktie von Atco -Canada im letzten Jahr eine Rendite von 7,93 Prozent erzielt, was 17,6 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.