Atco Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Die Analystenbewertung für Atco-Canada in den letzten 12 Monaten war überwiegend positiv. Von insgesamt 6 Bewertungen erhielt der Titel 3-mal die Einschätzung "Gut" und 3-mal die Einschätzung "Neutral". Es gab keine schlechten Bewertungen. Langfristig wird der Titel daher von institutioneller Seite als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Atco-Canada. Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 39,09 CAD und erwarten eine Entwicklung von 16,4 Prozent, was ein mittleres Kursziel von 45,5 CAD ergibt. Diese Entwicklung wird als positiv bewertet, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung durch institutionelle Analysten führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz wird die Diskussionsintensität als üblich bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich positiv verändert, was wiederum zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Atco-Canada als "Gut"-Wert eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) liegt bei 3,48, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Einschätzung. Insgesamt wird die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Im Branchenvergleich zeigt Atco-Canada eine Outperformance von +17,15 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Multi-Dienstprogramme"-Branche, die im Durchschnitt um -9,22 Prozent gefallen sind. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt Atco-Canada mit einer Rendite von 7,93 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.