Atco Aktie: DAS heißt noch nichts

In den vergangenen zwölf Monaten haben Analysten 3 positive, 3 neutrale und keine negativen Einschätzungen zu Atco -Canada abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45,5 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 22,81 Prozent vom letzten Schlusskurs von 37,05 CAD entspricht. Auf Grundlage dieser Analyse erhält die Atco -Canada Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) betrachtet. Mit einem Wert von 11,85 ist Atco -Canada im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Multi-Dienstprogramme" deutlich günstiger bewertet, was auf eine Unterbewertung hinweist. Das Branchen-KGV liegt bei 31,7, was einen Abstand von 63 Prozent ergibt und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet. Mit einem RSI-Wert von 50 wird die Atco -Canada als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Der RSI25-Wert von 56 deutet ebenfalls darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt wird die RSI-Einstufung somit als "Neutral" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Aktienkurses der Atco -Canada der letzten 200 Handelstage bei 39,4 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 37,05 CAD liegt, was zu einer Abweichung von -5,96 Prozent führt. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt bei 36,36 CAD, was in der Nähe des letzten Schlusskurses (+1,9 Prozent) liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

