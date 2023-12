Atco Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Atco -Canada hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 7,93 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Multi-Dienstprogramme" durchschnittlich um -8,35 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Atco -Canada im Branchenvergleich eine Outperformance von +16,28 Prozent erzielt hat. Der Sektor "Versorgungsunternehmen" hatte eine mittlere Rendite von -8,35 Prozent im letzten Jahr, und Atco -Canada lag 16,28 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhielt das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Analystenbewertung der Atco -Canada-Aktie in den letzten zwölf Monaten ergab insgesamt 3 positive, 3 neutrale und 0 negative Einstufungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Im letzten Monat gab es keine Analystenupdates zu Atco -Canada. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 45,5 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 37,05 CAD liegt, was auf eine erwartete Kursentwicklung von 22,81 Prozent hindeutet. Basierend auf der Bewertung der Analysten erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Gut".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -5,96 Prozent, wenn man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Kurs vergleicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Die Abweichung vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ist dagegen nur +1,9 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen in der einfachen Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz lässt sich über einen längeren Zeitraum eine erhöhte Diskussionsintensität feststellen. Dies deutet auf eine starke Aktivität im Netz hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer Einschätzung als "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich für Atco -Canada in diesem Punkt also die Einstufung "Schlecht".