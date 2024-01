Die Atara Biotherapeutics-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Aktienkurs von Atara Biotherapeutics hat im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance des Gesundheitspflege-Sektors eine Rendite von -83,28 Prozent erzielt, was mehr als 100 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der Biotechnologie-Branche lag die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten bei 25,32 Prozent, wobei Atara Biotherapeutics mit 108,6 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende liegt Atara Biotherapeutics mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Biotechnologie (2,47 %) niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Atara Biotherapeutics derzeit bei 1,72 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der Aktienkurs selbst ging bei 0,48 USD aus dem Handel und hat damit einen Abstand von -72,09 Prozent aufgebaut. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einem Niveau von 0,76 USD und einer Differenz von -36,84 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung erzeugt insgesamt also eine "Gut"-Einstufung.