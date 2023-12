Atara Biotherapeutics Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation können frühzeitig erkannt werden. In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Atara Biotherapeutics jedoch kaum verändert, weshalb wir die Aktie als "neutral" bewerten. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, weshalb auch hier eine "neutral"-Bewertung vergeben wird.

In Bezug auf die Dividende liegt Atara Biotherapeutics mit einer Rendite von 0 Prozent 2,49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. In der Branche "Biotechnologie" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 2 Prozent. Daher wird die Aktie als unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "schlecht"-Bewertung.

Langfristig gesehen wird die Atara Biotherapeutics-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt. Insgesamt liegen 3 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor. Es gab keine Aktualisierungen seitens der Analysten in den letzten Monaten. Das Kursziel der Analysten liegt bei 27,67 USD, was eine erwartete Performance von 4893,98 Prozent darstellt. Aufgrund dieser Einschätzungen wird die Aktie insgesamt als "gut" bewertet.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Atara Biotherapeutics diskutiert, wobei an sechs Tagen positive Themen überwogen und an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, weshalb die Aktie heute insgesamt als "gut" bewertet wird. Daher erhält Atara Biotherapeutics auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "gut"-Bewertung.