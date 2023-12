Atara Biotherapeutics Aktie: Das dürfte so richtig spannend werden!

Die Analysten bewerten die Atara Biotherapeutics positiv, da 3 Buc, 0 Neutral und 0 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 27,67 USD, was einem potenziellen Anstieg um 4023,2 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Atara Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Sowohl der RSI der letzten 7 Tage (54) als auch der RSI der letzten 25 Handelstage (62,11) erhalten daher ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Atara Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs (0,671 USD) sowohl dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (1,93 USD, Unterschied -65,23 Prozent) als auch dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,04 USD, Unterschied -35,48 Prozent) deutlich darunter liegt. Somit erhält die Aktie in der einfachen Charttechnik insgesamt ein "Schlecht"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Atara Biotherapeutics wird in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien als insgesamt neutral eingestuft. In den vergangenen Tagen standen insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.