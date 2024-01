Atara Biotherapeutics Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Gemäß der Einschätzung von 2 Analysten in den letzten zwölf Monaten erhält die Atara Biotherapeutics-Aktie durchschnittlich eine "Gut"-Bewertung. Die Analysten haben keine Aktualisierungen in Bezug auf Atara Biotherapeutics im letzten Monat vorgenommen. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 29 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 4969,93 Prozent steigen könnte, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 0,572 USD. Die daraus resultierende Empfehlung ist somit "Gut".

Die Stimmung in Bezug auf die Aktien von Atara Biotherapeutics wird anhand von Analysen von Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Online-Nutzern beurteilt. Die Anzahl der Beiträge und die Stimmungsveränderung ergibt ein gemischtes Bild. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist jedoch eine negative Veränderung auf, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie von Atara Biotherapeutics in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Atara Biotherapeutics mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent in der Biotechnologie-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik durch die Redaktion.

Die technische Analyse zeigt, dass die Atara Biotherapeutics-Aktie mit einem Kurs von 0,572 USD derzeit -13,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -65,33 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" eingeschätzt.