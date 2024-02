Atara Biotherapeutics Aktie: Kann das wirklich gut gehen?

Der Aktienkurs von Atara Biotherapeutics hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -82,95 Prozent verzeichnet, was mehr als 77 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Biotechnologie-Branche verzeichnete in diesem Zeitraum eine durchschnittliche Rendite von -9,65 Prozent, wobei Atara Biotherapeutics mit einem Wert von -73,3 Prozent ebenfalls deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass Atara Biotherapeutics eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung verzeichnete in diesem Zeitraum kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Atara Biotherapeutics somit ein "Neutral"-Wert in diesem Bereich.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt derzeit bei 0, was einer negativen Differenz von -2,54 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch unsere Analysten.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Schlusskurs von 0,797 USD um -41,4 Prozent vom Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (1,36 USD) abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf der Grundlage der letzten 50 Handelstage ergibt sich jedoch ein anderes Bild, da der letzte Schlusskurs darüber liegt und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält die Atara Biotherapeutics-Aktie somit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.