Atara Biotherapeutics Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Atara Biotherapeutics-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 92, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI deutlich über dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (44,16). Dies bedeutet, dass Atara Biotherapeutics auf dieser Basis weder überkauft noch -verkauft ist und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt sich somit nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Atara Biotherapeutics.

Die Stimmung für Atara Biotherapeutics hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Unsere Analysten haben die soziale Plattformen in Bezug auf Atara Biotherapeutics untersucht und festgestellt, dass die Kommentare und Ergebnisse neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Atara Biotherapeutics diskutiert wurden, waren hauptsächlich neutral. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Neutral" eingestuft.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Atara Biotherapeutics eine Performance von -82,95 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche eine Underperformance von -72,94 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 76,87 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.