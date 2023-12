Atara Biotherapeutics Aktie: Da verbrennt man sich die Finger!

Die technische Analyse der Atara Biotherapeutics-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,84 USD liegt, während der aktuelle Kurs 0,573 USD beträgt. Dies bedeutet, dass die Aktie einen Abstand von -68,86 Prozent zum GD200 hat, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Auch der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 0,95 USD, was einem Abstand von -39,68 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite hat Atara Biotherapeutics derzeit einen Wert von 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,49 Prozent liegt und eine negative Bewertung in dieser Kategorie zur Folge hat.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Atara Biotherapeutics wurden ebenfalls analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung unterdurchschnittlich waren, was zu einer insgesamt negativen Bewertung in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite der Atara Biotherapeutics-Aktie bei -60,85 Prozent, was mehr als 69 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur gesamten "Biotechnologie"-Branche liegt die Rendite mit 80,61 Prozent deutlich darunter.

Aufgrund dieser Entwicklungen wird die Aktie von Atara Biotherapeutics in verschiedenen Kategorien mit "Schlecht" bewertet.