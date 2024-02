Atara Biotherapeutics Aktie: Bloß aufpassen!

Der Aktienkurs von Atara Biotherapeutics hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -84,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Gesundheitspflege-Sektor eine Unterperformance von 78,74 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Biotechnologie-Aktien liegt bei -10,85 Prozent, wobei Atara Biotherapeutics aktuell 73,95 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Atara Biotherapeutics liegt bei 95,08 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt hingegen eine neutralere Situation an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher in diesem Abschnitt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse ergibt eine Abweichung von -44,46 Prozent im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine Abweichung von +15,22 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.