Ataman will Altersdiskriminierung bei Frauen stoppen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, hat sich für die Bekämpfung der Altersdiskriminierung von Frauen starkgemacht. "Frauen ab 47 brauchen keine Anti-Aging-Tipps, sie brauchen ein Arbeitsumfeld, das sie nicht diskriminiert, sondern wertschätzt", betonte sie am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin.

"Frauen haben mit Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt zu kämpfen, egal, wie alt sie sind", unterstrich Ataman. In ihren Zwanzigern traue man ihnen die Verantwortung nicht zu oder stelle sie nicht ein, weil sie demnächst Kinder bekommen könnten. "In den Dreißigern werden viele diskriminiert, weil sie Kinder haben und vielleicht in Teilzeit arbeiten oder weil sie immer noch zu jung seien für richtige Verantwortung." Ab 40 aufwärts seien Frauen "plötzlich wieder zu alt, werden als kompliziert abgestempelt, wenn sie Ansprüche stellen, oder bei Beförderungen einfach oft übergangen", sagte die 45-Jährige.

Betroffen seien insbesondere Mütter. "Für die allermeisten Frauen bedeuten Kinder einen massiven Karriereknick, mehr Stress und weniger Geld. Und das holen sie später nicht mehr auf." Aber auch ohne Kinder werden Ataman zufolge viele Frauen ab Mitte 40 diskriminiert.

Hinzu kämen auch die Wechseljahre: Viele Frauen würden in dieser Zeit unter körperlichen Beschwerden leiden, auf die Arbeitgeber häufig keine Rücksicht nähmen. Daher brauche es in jedem Unternehmen dringend Ansprechstellen. "Unternehmen müssen lernen, mit der Lebensrealität von Frauen ab 40 umzugehen", forderte die Antidiskriminierungsbeauftragte. "Das Thema Wechseljahre gehört auch in Deutschland endlich auf den Tisch. Und zwar als Thema für die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und für die Medizin."

Altersdiskriminierung schade schließlich auch der Wirtschaft, da der Personalmangel das Land jährlich Milliarden koste. "Unternehmen sind gut beraten, Frauen ab Mitte 40 stärker einzubinden und Altersdiskriminierung abzubauen. Denn ohne sie sieht unser Arbeitsmarkt alt aus."

Anlass der Pressekonferenz war die von Ataman unterstützte Kampagne gegen Altersdiskriminierung von Frauen des Online-Magazins "Palais F*luxx" mit dem Titel "Ohne mich würdet ihr alt aussehen". Diese stellt zwölf Frauen im Alter von 47 bis 64 Jahren vor, die in unterschiedlichen Berufen tätig sind und soll ein neues, positives Verständnis von Alter in der Gesellschaft fördern./ram/DP/jha