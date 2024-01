At&telks wird immer uninteressanter …

Weitere Suchergebnisse zu "At&t Inc":

Die Diskussionen über At&t in den sozialen Medien geben einen klaren Einblick in die Einschätzungen und Stimmungen zum Unternehmen. In den letzten beiden Wochen häuften sich die negativen Meinungen und Themen rund um den Wert. Basierend auf sechs Handelssignalen wird das Unternehmen als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt das KGV von 7,1, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist, da es 79 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen im Telekommunikationssektor ergibt sich eine Rendite von -9,25 Prozent, mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt. Die Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis, dass At&t weder überkauft noch überverkauft ist. Die Aktie wird daher insgesamt als "Neutral" bewertet.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Anlegerstimmung At&t gegenüber als "Schlecht" angemessen bewertet.