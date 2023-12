At&telks Aktie: Das ist einfach klasse!

Weitere Suchergebnisse zu "At&t Inc":

Die Analysteneinschätzung für At&t ist insgesamt positiv. Von insgesamt 6 Analysten wurden 3 Buc, 3 Neutral und keine schlechten Bewertungen abgegeben. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 21 USD, was einem Potenzial von 26,13 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt der At&t-Aktie der letzten 200 Handelstage einen aktuellen Wert von 16,09 USD, was nahe am letzten Schlusskurs von 16,65 USD liegt. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 15,7 USD, was einer positiven Abweichung von 6,05 Prozent entspricht. Somit wird die Aktie auf technischer Basis als "Gut" bewertet.

Im Hinblick auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich eine mittlere Diskussionsintensität für At&t, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung wird jedoch als negativ eingestuft, was zu einem insgesamt schlechten Stimmungsbild führt.

Im Bereich der Dividende schüttet At&t eine Dividendenrendite von 6,98 % aus, was 2,11 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer schlechten Einstufung des Ertrags.

Insgesamt ergibt sich somit für At&t eine positive Analysteneinschätzung, eine gute technische Bewertung, eine neutrale Stimmung im Internet und eine schlechte Dividendenausschüttung im Vergleich zur Branche.