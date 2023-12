At&telks Aktie: So kann man sich irren!

Weitere Suchergebnisse zu "At&t Inc":

Die Dividende von At&t im Verhältnis zum Aktienkurs beträgt derzeit 6, was einer negativen Differenz von -2,56 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen über At&t in den sozialen Medien zeigen gemischte Signale. Während in den letzten beiden Wochen überwiegend positive Meinungen geäußert wurden, dominierten in den letzten Tagen hauptsächlich negative Themen. Die Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Neutral" ein. Insgesamt wurden 8 negative und 0 positive Handelssignale ermittelt, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht"-Aktie führt. Die Anlegerstimmung wird daher als "Neutral" angemessen bewertet.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz wird die Diskussionsintensität als normal eingestuft, während die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz aufweist. Die Gesamteinstufung für diesen Faktor lautet daher ebenfalls "Schlecht".

In den vergangenen 12 Monaten haben Analysten At&t dreimal positiv, dreimal neutral und keinmal negativ bewertet. Langfristig erhält das Unternehmen daher von institutioneller Seite aus eine positive Bewertung. Im Hinblick auf den aktuellen Kurs von 16,58 USD erwarten Analysten eine Entwicklung von 26,66 Prozent und prognostizieren ein mittleres Kursziel von 21 USD. Insgesamt erhält At&t daher eine "Gut"-Einschätzung von institutionellen Analysten.