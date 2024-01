At&telks Aktie: Eine Gewinnchance?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für At&t wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,84 Punkten, was darauf hinweist, dass At&t weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 zeigt ebenfalls an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das At&t-Wertpapier in diesem Abschnitt eine "Neutral"-Bewertung.

Von insgesamt sechs Analystenbewertungen der At&t-Aktie in den letzten zwölf Monaten sind drei Bewertungen als "Gut", drei als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit ein "Gut"-Rating für das Wertpapier. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten geben an, dass die Aktie um 27,43 Prozent steigen könnte. Daher lautet die Empfehlung "Gut" für die At&t-Aktie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend negativ gegenüber At&t eingestellt waren. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren hauptsächlich negativ. Somit erhält At&t eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse und ein "Gut" für das Handelssignal.

Die technische Analyse zeigt, dass die At&t-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht für den GD200 als auch für den GD50 eine "Neutral"-Bewertung erhält. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage weist eine Abweichung von +3,52 Prozent auf, während der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstages liegt.

Insgesamt erhält At&t somit in verschiedenen Bereichen ein "Neutral"-Rating von den Analysten und der Redaktion.