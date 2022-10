At&t: Value-Titel?!

Weitere Suchergebnisse zu "AT&T":

Ob hinter At&t (WKN: A0HL9Z) endlich wieder ein Value-Titel steckt, das muss sich erst noch bestätigen. Für den Moment gilt jedoch, dass die Anteilsscheine des US-Telekommunikationskonzerns zumindest mal wieder ein Lebenszeichen präsentierten. Nach der Verkündung der Quartalszahlen ging es mit der Aktie zwischenzeitlich sogar um 10 % aufwärts.

Riskieren wir einen Blick auf die Zahlen und die fundamentale Bewertung von At&t. Möglicherweise steckt hinter der Aktie, die in den vergangenen Jahren nicht so recht glänzen konnte, ja inzwischen ein solideres Wertversprechen.

At&t: Value-Aktie?!

Im dritten Quartal präsentierte der US-Konzern jedenfalls einen Umsatz in Höhe von 30 Mrd. US-Dollar. Entscheidend: Dabei handelt es sich um den Wert des fortgeführten Geschäfts. Das heißt: Nach der Medien-Abspaltung. Damit ist weiterhin eine solide Ertragslage vorhanden.

Ergebnisseitig präsentierte At&t ein bereinigtes Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,68 US-Dollar. Mit Blick auf ein verwässertes Ergebnis in Höhe von 0,79 US-Dollar erkennen wir ebenfalls eine starke Basis. Oder womöglich ein Wertversprechen, das außerdem einen freien Cashflow in Höhe von 3,8 Mrd. US-Dollar generierte. Ein starkes Quartalszahlenwerk, das das Management außerdem mit Wachstum bei den jeweiligen Mobilfunkverträgen unterstrich. Laut eigener Angabe ist der US-Konzern im dritten Quartal Branchenbester gewesen.

Insgesamt liefert At&t zwar kein perfektes Zahlenwerk, aber doch ein solides. Insgesamt scheint auch die fundamentale Bewertung auf Basis dieser Quartalszahlen sehr, sehr preiswert. Das ist die zweite Perspektive, die wir heute nun noch wählen wollen.

Eine günstige Bewertung!

Leider ist die Aktie von At&t zuletzt wieder stärker gefallen. Selbst nach dem Kursplus sehen wir gerade einmal einen Aktienkurs von 16,74 US-Dollar. Auf dieser Basis liegt das bereinigte Kurs-Gewinn-Verhältnis bei einem Wert von ca. 6. Auch die Dividendenrendite ist im Moment mit über 7,2 % vergleichsweise hoch.

Es gibt Risiken bei At&t, keine Frage. Die Bilanz mit hohen Fremdmitteln ist zum Beispiel eine erste sehr offensichtliche Baustelle. Trotzdem können Foolishe Investoren ergründen, ob die Skepsis und das niedrige Bewertungsmaß nicht übertrieben sind. Womöglich lauert in dem Telekommunikationskonzern nach dem tiefen Fall ein zwar unbeliebtes, aber doch solides Wertversprechen.

Der Artikel At&t: Value-Titel?! ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von At&t. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

