At, S Austria Technologie, Systemtechnik News: Aktie jetzt kaufen?

Dividende kein Argument für At, S Austria Technologie, Systemtechnik At&s Austria Technologie & Systemtechnik hat mit einer Dividendenrendite von 1,65 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (16.17%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche beträgt -14,52. Aufgrund dieser Konstellation erhält die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung. At, S Austria… Hier weiterlesen