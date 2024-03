At, S Austria Technologie, Systemtechnik Aktie: Deshalb geht es ihr gar nicht gut!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkaufssituation hin, während ein Wert zwischen 70 und 100 als überkauft betrachtet wird. Der RSI der At&s Austria Technologie & Systemtechnik liegt bei 81,63, was auf eine "überverkaufte" Situation hinweist. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 72,53, was ebenfalls als "überverkauft" eingestuft wird. Insgesamt wird die Situation daher als "Schlecht" bewertet.

Verglichen mit dem Branchendurchschnitt (Elektronische Geräte und Komponenten) wird die At&s Austria Technologie & Systemtechnik als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 47,64, was einem Abstand von 73 Prozent zum Branchen-KGV von 27,47 entspricht. Auf dieser Grundlage wird eine "Schlecht"-Empfehlung abgegeben.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt At&s Austria Technologie & Systemtechnik mit 1,97 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 2,37 Prozent. Daher wird die Dividendenpolitik der Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 26,98 EUR im Vergleich zum aktuellen Kurs (17,27 EUR) eine Abweichung von -35,99 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 21,43 EUR liegt mit einer Abweichung von -19,41 Prozent unter dem aktuellen Kurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

