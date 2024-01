At, S Austria Technologie, Systemtechnik Aktie: Was passiert jetzt?

Weitere Suchergebnisse zu "Oracle":

Die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 28,51 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 24,72 EUR, was einem Unterschied von -13,29 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wurde daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, wobei der letzte Schlusskurs (25,46 EUR) nahe dem gleitenden Durchschnitt (-2,91 Prozent) lag. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung der At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie im Rahmen der Charttechnik.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz rund um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung gezeigt, was zu einem "Schlecht"-Rating bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die At&s Austria Technologie & Systemtechnik-Aktie auf kurzfristiger Basis überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auf längerfristiger Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch überverkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende weist die Aktie eine Dividendenrendite von 1,69 Prozent auf, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher wird die Aktie als neutrales Investment betrachtet und erhält eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion.

