At, S Austria Technologie, Systemtechnik Aktie: Es gibt was neues!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ betrachtet wird. Der RSI der At&s Austria Technologie & Systemtechnik liegt bei 50,94, was einer neutralen Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 61,71 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Aktienkurse von At&s Austria Technologie & Systemtechnik wird nicht nur durch harte Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch durch weiche Faktoren wie die öffentliche Meinung beeinflusst. Eine Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen ergab überwiegend negative Meinungen, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen auch positive Themen diskutiert wurden. Die Aktie wird daher in dieser Hinsicht ebenfalls als "Neutral" eingestuft. Zusätzlich ergab die Analyse von Handelssignalen eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund von acht berechneten Signalen.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Informationstechnologie" hat die Aktie von At&s Austria Technologie & Systemtechnik im letzten Jahr eine Rendite von -25,7 Prozent erzielt, was 52,44 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen in der Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" beträgt 9,35 Prozent, und die Aktie liegt aktuell 35,05 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von At&s Austria Technologie & Systemtechnik aktuell 47, während vergleichbare Unternehmen in derselben Branche durchschnittlich ein KGV von 27 aufweisen. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist, und sie erhält daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einschätzung.

