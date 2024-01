Asymchem Laboratories Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Asymchem Laboratories Tianjin-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 101,64 HKD lag. Der letzte Schlusskurs von 91 HKD liegt deutlich darunter, mit einer Abweichung von -10,47 Prozent. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt mit 102,72 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -11,41 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie auf kurz- und langfristiger Basis als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Asymchem Laboratories Tianjin in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) für Asymchem Laboratories Tianjin zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis Werte von 50 und 65,52. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 16,01 auf, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 39 liegt. Dies macht die Aktie verhältnismäßig günstig und führt zu einer Bewertung als "Gut" auf der Basis fundamentaler Kriterien.